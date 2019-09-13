Пожилой водитель, сбив велосипедиста на велодорожке на Пискарёвском, прятался несколько часов

Предполагаемый виновник серьёзного ДТП в Калининском районе Санкт-Петербурга задержан. Мужчину поймали в тот же день.

55-летний велосипедист, напомним, попал под «Газель» 12 сентября у дома 28 по Пискарёвскому проспекту. ДТП, по данным УГИБДД, произошло у въезда в «карман», где проезжую часть пересекает велодорожка. Автомобиль скрылся, а велосипедиста в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Водителя «Газели» задержали через несколько часов, по «горячим следам». Им оказался уроженец Ленинграда – мужчина 1956 года рождения, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2, пункту «б», статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места его совершения).