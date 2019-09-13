Круассан побил бургер. Пекарни в России обогнали фастфуд по расходам посетителей

Больше, чем на 50% выросли за год доходы пекарен, тогда как сети быстрого питания могут похвастаться плюсом лишь в 16 %. Исследование рынка приводит 13 сентября газета «Коммерсант».

Эксперты указывают, что клиенты ценят такие преимущества пекарен как гибкость меню,в которых наряду с выпечкой, может быть длинная линейка напитков, а также основные блюда и закуски. Именно это позволило им стать лидером по динамике роста расходов клиентов.

Так в сезоне 2017-2018 рост по этому показателю был всего 5%, а в 2018-2019 — 54.

Исследование проводилось в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону и Самаре.

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Издание отмечает, что рост формата пекарен сейчас наблюдается не только в России, но и в Европе. Так в Испании и Великобритании канал пекарен с июля 2018 года по июнь 2019 года вырос на 5,4% и 6,2% в расходах клиентов соответственно год к году.