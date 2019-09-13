Лавров заявил, что война в Сирии завершена

Страна возвращается к мирной жизни, хотя очаги напряженности сохраняются. Так в интервью газете «Труд», вышедшем 13 сентября, описал ситуацию в Сирии глава внешнеполитического ведомства.

Сейчас, по словам Сергея Лаврова, на первый план выходят задачи оказания гуманитарной помощи Сирии. Также Россия продолжит помогать ближневосточной стране с урегулированием кризиса и долгосрочной стабилизацией как в стране, так и в целом в регионе.

Конфликт в Сирии между официальными властями и террористической организацией, запрещенной в России, «Исламским государством» начался с 2011 года. В августе 2015 года глава государства обратился к России с просьбой оказать военную помощь. После чего российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.

О победе над террористами власти Сирии объявили в конце 2017 года.