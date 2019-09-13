В правительстве РФ заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день

Регулирование трудового процесса, также как и его продолжительность относится к действующему законодательству России, в частности, к Трудовому Кодексу, отмена устаревших нормативных актов времен СССР их не изменит, и это не прерогатива правительства страны, сообщил журналистам вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение об отмене нормативных документов СССР и РСФСР. Чуйченко в ходе этой же программы отметил, что речь идет о более чем 220 тысячах документах, в том числе среди них декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о 8-часовом рабочем дне.

"Восьмичасовой рабочий день установлен Трудовым Кодексом, это требование, установленное законом, а именно – продолжительность рабочего времени. Мы наделим соответствующие службы правом осуществления надзора и контроля за временем труда, но это не значит, что мы можем в рамках своих полномочий установить качественные и количественные характеристики, это все компетенция закона, что касается трудовых отношений", – сказал Чуйченко.

Он добавил, что "даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать – у нас нет компетенции".