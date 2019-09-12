«Не пойду я туда, мне там не нравится». К осажденному ИКМО «Озеро Долгое» прибыли пять-шесть нарядов полиции. Чтобы выволочь одного недоверчивого, хватило четверых

К штаб-квартире избирательной комиссии «Озеро Долгое», где наблюдатели сидели в засаде и ожидании фальсификации результатов муниципальных выборов, прибыли под два десятка полицейских. Стражи порядка вмешались в достигнутые договорённости, в процессе одному было больно.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», силовое освобождение помещения на проспекте Испытателей началось в ночь на 13 сентября. Ранее наблюдатели договорились с руководством УМВД Приморского района, что до утра в ИКМО останутся полицейские и еще четверо: кандидаты от «Яблока» Вячеслав Тутушкин (он еще и член комиссии) и от КПРФ Алексей Назаренко, а также член бюро СР Илья Шмаков и журналист. Договоренность была достигнута в присутствии справедливоросов Олега Нилова и Марины Шишкиной. Они взяли на себя роль переговорщиков между кандидатами и полицией.

Офис опечатали, но через полчаса появилось подкрепление, в пересчете на наряды – примерно пять-шесть групп по 4 человека. Полиция в присутствии главы ИКМО снова вскрыла помещение и вошла к стерегущим сомнительные, на их взгляд, бюллетени. К Илье Шмакову применили силу.

Даже четверым полицейским пришлось попыхтеть, чтобы вытащить кандидата из комнаты. Видеозапись суеты фиксирует болезненные всхлипы Шмакова. В потасовке он хрипел об удушении и сломанных пальцах.

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Ещё несколько минут ушло на то, чтобы впихнуть потенциального депутата в полицейскую машину. «Не пойду я туда, мне там не нравится», – описал отношение к своей перспективе Шмаков.

Кандидаты, точнее один оставшийся Вячеслав Тутушкин, намерены писать заявление о незаконном задержании. Прореженные борцы за честные выборы признавать себя побеждёнными не хотят. Они планируют остаться на улице до утра, и исследуют фасады здания ИКМО с целью выяснить – нельзя ли подобраться к бюллетеням с заднего хода.

Кандидаты в депутаты и члены избиркома муниципального образования «Озеро Долгое» 12 сентября заняли помещение комиссии с требованием предьявить мешки с бюллетенями, чтобы удостовериться в целостности пакетов и пломб.

МО «Озеро Долгое» оказалось одним из самых проблемных на минувших выборах. Результаты по нескольким участкам не вводили в ГАС «Выборы» больше суток, В итоге цифры на УИК №1814 и 1821 не совпадали с данными протоколов. Голоса прибавились у единоросса Андрея Аникина, а кандидат от «Справедливой России» Алексей Захаренков потерял шансы на мандат. Затем ИКМО решила отменить результаты на УИК 1842, что позволило единоросу Евгению Тарунтаеву обойти «яблочника» Вячеслава Тутушкина. Всего результаты аннулировали по 4 участкам.