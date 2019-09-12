Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+14°C
/ Завтра: +13
$ 65.19р
71.83р
01:31 13.09.2019
Расширенный поиск

Власть
12.09.2019 23:58
Печать

«Не пойду я туда, мне там не нравится». К осажденному ИКМО «Озеро Долгое» прибыли пять-шесть нарядов полиции. Чтобы выволочь одного недоверчивого, хватило четверых

К штаб-квартире избирательной комиссии «Озеро Долгое», где наблюдатели сидели в засаде и ожидании фальсификации результатов муниципальных выборов, прибыли под два десятка полицейских. Стражи порядка вмешались в достигнутые договорённости, в процессе одному было больно.

«Не пойду я туда, мне там не нравится». К осажденному ИКМО «Озеро Долгое» прибыли пять-шесть нарядов полиции. Чтобы выволочь одного недоверчивого, хватило четверых

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», силовое освобождение помещения на проспекте Испытателей началось в ночь на 13 сентября. Ранее наблюдатели договорились с руководством УМВД Приморского района, что до утра в ИКМО останутся полицейские и еще четверо: кандидаты от «Яблока» Вячеслав Тутушкин (он еще и член комиссии) и от КПРФ Алексей Назаренко, а также член бюро СР Илья Шмаков и журналист. Договоренность была достигнута в присутствии справедливоросов Олега Нилова и Марины Шишкиной. Они взяли на себя роль переговорщиков между кандидатами и полицией. 

Офис опечатали, но через полчаса появилось подкрепление, в пересчете на наряды – примерно пять-шесть групп по 4 человека. Полиция в присутствии главы ИКМО снова вскрыла помещение и вошла к стерегущим сомнительные, на их взгляд, бюллетени. К Илье Шмакову применили силу.

Смотреть в новом окне

Даже четверым полицейским пришлось попыхтеть, чтобы вытащить кандидата из комнаты. Видеозапись суеты фиксирует болезненные всхлипы Шмакова. В потасовке он хрипел об удушении и сломанных пальцах.

Реклама

Ещё несколько минут ушло на то, чтобы впихнуть потенциального депутата в полицейскую машину. «Не пойду я туда, мне там не нравится», – описал отношение к своей перспективе Шмаков. 

Смотреть в новом окне

Кандидаты, точнее один оставшийся Вячеслав Тутушкин, намерены писать заявление о незаконном задержании. Прореженные борцы за честные выборы признавать себя побеждёнными не хотят. Они планируют остаться на улице до утра, и исследуют фасады здания ИКМО с целью выяснить – нельзя ли подобраться к бюллетеням с заднего хода. 

Кандидаты в депутаты и члены избиркома муниципального образования «Озеро Долгое» 12 сентября заняли помещение комиссии с требованием предьявить мешки с бюллетенями, чтобы удостовериться в целостности пакетов и пломб. 

МО «Озеро Долгое» оказалось одним из самых проблемных на минувших выборах. Результаты по нескольким участкам не вводили в ГАС «Выборы» больше суток, В итоге цифры на УИК №1814 и 1821 не совпадали с данными протоколов. Голоса прибавились у единоросса Андрея Аникина, а кандидат от «Справедливой России» Алексей Захаренков потерял шансы на мандат. Затем ИКМО решила отменить результаты на УИК 1842, что позволило единоросу Евгению Тарунтаеву обойти «яблочника» Вячеслава Тутушкина. Всего результаты аннулировали по 4 участкам.


© Фонтанка.Ру

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      12.09.2019 18:00

      Бизнес-бранч на «Царскосельских холмах»

      Специалисты отдела продаж «Терминал-Ресурс» за деловым завтраком провели презентацию новых объектов, возводящихся в Пушкинском районе. В гости к строителям на «Царскосельские холмы» прибыли 50 представителей одного из ведущих агентств недвижимости города.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      12.09.2019 17:46

      «Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

      Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.
      Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
      12.09.2019 17:17

      Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

      Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».
      АО «Альфа-Банк»
      12.09.2019 16:31

      А-Клуб: искушение искусством

      А-Клуб выступил генеральным партнером премьеры новаторского шоу «Сны Спящей красавицы» (12+), продолжив многолетнюю традицию меценатства в сфере современного театрального искусства Альфа-Банка.
      ГК «КВС»
      12.09.2019 16:18

      Спецусловия по ипотеке от банка-партнера для клиентов ГК «КВС»: ставка от 8,89% годовых

      «Альфа Банк» предлагает специальные условия оформления ипотеки для клиентов ГК «КВС» со сниженными ставками.
      фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"
      12.09.2019 15:55

      Седьмой участок М-11 обслужит 60 единиц техники

      ООО «Оператор скоростных автомагистралей Северо-Запад» будет оказывать комплекс услуг по эксплуатации 7-го этапа автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
      ПАО Сбербанк
      12.09.2019 13:58

      Дочерняя компания Сбербанка развивает электронный документооборот в сфере здравоохранения

      ООО «КОРУС Консалтинг СНГ» поддержал проект по цифровизации медицинского обслуживания. Единая карта петербуржца теперь доступна медицинским работникам Санкт-Петербурга в их служебной деятельности.
      12.09.2019 13:14

      «Алмаз – Антей» досрочно передал Минобороны России полк С-400 «Триумф»

      «Алмаз – Антей», в рамках обязательств по государственному оборонному заказу, досрочно передал Минобороны России первый в 2019 году комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф».
      фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
      12.09.2019 12:12

      Корпус 9 финского городка «Юттери» сдан и готов к заселению

      ГК «Ленстройтрест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию дома 9 квартала «Юттери», расположенного в Колпинском районе Санкт-Петербурга. В ближайшее время начнется передача ключей дольщикам.
      ГК «Эталон»
      12.09.2019 11:50

      ЖК «Морская звезда» аккредитован еще одним банком

      МТС банк аккредитовал ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
      ПАО МКБ
      12.09.2019 11:40

      МКБ повысил эффективность обработки заявок на выдачу банковских гарантий в три раза

      В апреле 2019 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил роботизированный процесс одобрения клиентских заявок на выдачу банковских гарантий в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ.
      12.09.2019 11:00

      На Пушкинской появился банк с казахстанскими корнями

      Петербургский филиал Москоммерцбанка, дочки Народного банка Казахстана, переселился в дом 12 по Пушкинской улице. Официальное открытие офиса состоялось 6 сентября. Новый адрес будет удобнее для работы с малым и средним бизнесом — ключевого направления деятельности Москоммерцбанка.