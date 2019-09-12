Два британских самолета-разведчика летали у границ России

Два самолета Королевских ВВС Великобритании заметили у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 18:50 по московскому времени радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров, передвигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Примерно через час аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.

Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.