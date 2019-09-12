Происшествия
Два британских самолета-разведчика летали у границ России
Два самолета Королевских ВВС Великобритании заметили у российских западных рубежей, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 18:50 по московскому времени радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1 с региональным номером ZJ692 пролетел вдоль границ Ленинградской и Псковской областей. Воздушное судно курсировало в небе над Латвией и Эстонией на высоте более 13 километров, передвигаясь со скоростью почти 838 километров в час. Примерно через час аппарат завершил миссию и, пролетев у побережья Калининградской области, направился на аэродром базирования.
18:50 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 сентября 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, ВВС Великобритании??, рег номер #ZJ692 , #Bombardier Global Express #Sentinel R.1, производит разведывательный полёт вдоль границы Ленинградской и Псковской областей??, в воздушном пространстве Латвии?? и Эстонии??.#RAF pic.twitter.com/G52z6MCjc7
Кроме того, в 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ666 и позывным RRR7228 заметили около Калининграда на высоте около 8,2 километра. Скорость полета составила более 672 километров в час.
18:45 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 сентября 2019 г.
Самолёт радиоэлектронной разведки, Королевских ВВС Великобритании?? , #Boeing RC-135W #Rivet #Joint, бортовой номер #ZZ666 , позывной #RRR7228 , производит разведывательный полёт около границ Калининградской?? области.#RAF #RC135W pic.twitter.com/icZZBtqiA8