Путин и Нетаньяху обсудили создание зоны свободной торговли между Израилем и ЕАЭС

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах в Сочи договорились ускорить согласование договоренностей о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи лидеров государств.

"Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли", – сказал министр.

По его словам, стороны обсудили туризм как одну из перспективных областей взаимодействия, а также касались вопросов российской собственности на Святой земле. "Израильское руководство оказывает содействие в том, чтобы эта собственность нормально функционировала, и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов Российской Федерации решались оперативно", – указал Лавров.