Исполнительный директор "Зенита" стал председателем комиссии Ассоциации европейских клубов

Исполнительный директор ФК "Зенит" Павел Пивоваров назначен на пост председателя экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов (ЕСА). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров назначен председателем Экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов.



Подробности: https://t.co/H8SXoUoLox pic.twitter.com/vCMcz2Ewlc — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 12 сентября 2019 г.

Исполнительный директор «Зенита» сменил на этом посту Хосе Марию Круза из «Севильи».

Экспертно-правовая комиссия (Legal Advisory Panel) создана для обмена знаниями и экспертными мнениями по различным юридическим вопросам, а также правовой помощи участникам Ассоциации европейских клубов. В комиссию, которая формируется на четырехлетний период до 2023-го, войдут юристы ведущих клубов Европы.

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Отметим, что Павел Пивоваров также является членом Палаты по разрешению споров ФИФА, а с 2014 по 2019-й работал арбитром Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Ассоциация европейских клубов — единственная независимая организация, напрямую представляющая интересы футбольных клубов на европейском уровне. Организация основана в январе 2008 года и объединяет десятки ведущих клубов континента.

Ранее в исполнительный комитет Ассоциации был избран Александр Медведев. Кроме того, генеральный директор «Зенита» вошел в комитет клубных соревнований УЕФА.