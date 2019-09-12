США увеличили размер военной помощи Украине

Администрация президента США разблокировала $250 млн для выделения их в качестве военной поддержки Украине, сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление комитета сената по расходам.

«Госдепартамент и министерство обороны выполняют свои обязательства по всей помощи Украине в военной сфере и сфере безопасности. … Администрация поддерживает усилия Украины в области реформ и самообороны, а эти средства поспособствуют устремлениям Украины», — рассказал изданию собеседник из администрации.

Ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США сообщило, что американский президент Дональд Трамп распорядился пересмотреть программу военной помощи Украине. Он отметил, что американский лидер желает удостовериться в том, что интересы США стоят в приоритете, когда речь идет о выделении средств другим странам.