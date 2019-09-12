Переданный Украиной в рамках обмена Цемах вернулся в ДНР

Переданный украинской стороной России в рамках обмена удерживаемых лиц бывший ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Цемах вернулся домой в ДНР, сообщила его дочь Мария Цемах.

"Да, мы вернулись. Отец дома", – сказала она "Интерфаксу".

Ранее Цемах жил в городе Снежное. В 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе он стал там командиром ПВО. Именно в Снежном в конце июня 2019 года Цемаха задержали украинские спецслужбы и вывезли на контролируемую Киевом территорию. Дочь Цемаха живет в Харцызске.

Россия и Украина 7 сентября освободили по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и 24 украинских военных, нарушивших российскую границу. Цемах вошел в число 35 человек, переданных Украиной России.