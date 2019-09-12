Трамп и Зеленский могут встретиться на Генассамблее ООН

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский должны встретиться на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября.

Как передает УНИАН, об этом журналистам сказал временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор. Он заявил, что сроки проведения полноценной встречи президентов Украины и США в Вашингтоне еще не определены. При этом он отметил, что в вопросе организации полноценной встречи между Трампом и Зеленским нет проблем.

"Проблемы нет. Они придут к этому пошагово. Следующий шаг – это Нью-Йорк. И после этого мы определим, как это произойдет. Посмотрим, как это сработает", – заявил Тейлор. Он уточнил, что в Нью-Йорке встреча Трампа и Зеленского предстоит на полях Генеральной ассамблеи ООН.