Минобороны РФ: США разрабатывали запрещенную ракету до выхода из ДРСМД

Российские военные обвинили США в разработке новой наземной ракеты еще в период действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), соответствующее заявление сделало Минобороны Россиивечером 12 сентября.

"Бездоказательные обвинения в адрес России о несоблюдении договора о РСМД использовались исключительно как предлог для выхода США из соглашения. Еще в период его действия США вели активную разработку ракеты наземного базирования запрещенной дальности", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

"На момент выхода США из договора РСМД – 2 августа 2019 года – запрещенная данным соглашением ракета уже проходила подготовку к испытательному пуску", – отмечается в сообщении.

"Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", – заявили в Минобороны РФ.

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Там добавили, что Россия, в отличие от США, не испытывала и не имеет на вооружении ракет средней и меньшей дальности.

Таким образом в российском военном ведомстве опровергли заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который сказал 11 сентября в интервью каналу Euronews, что Россия в условиях прекращения действия договора о ракетах средней и меньшей дальности размещает ракеты, способные нести ядерный заряд, в Европе.

Минобороны также заявило, что Россия не станет первой развертывать в Европе и других регионах мира ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) "до тех пор, пока там не появится подобное оружие американского производства".