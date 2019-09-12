Президент Чехии назвал позором для страны решение переместить памятник маршалу Коневу

Президент Чехии Милош Земан назвал позором для республики решение властей района Прага-6 переместить расположенный на его административной территории памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом президент заявил в интервью, которое транслировалось по телеканалу Ba

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rrandov.

"Это позор для нас, – подчеркнул Земан. – Конев – символ воинов, погибших при освобождении Праги. Их было примерно 13 тысяч. Он и символ красноармейцев, павших при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч".

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Президент резко отозвался о старосте района Прага-6 Ондржее Коларже, который является инициатором перемещения памятника с общественной территории. "Староста Праги-6, как бы выразиться более вежливо, является человеком, у которого отсутствует стабильность во взглядах", – сказал Земан.

Он также напомнил, что на территории этого района находятся объекты ВС Чехии. Перемещение и установка монумента на территории одного из них, по словам президента, было бы достойным решение ситуации вокруг памятника Коневу.

Совет района Прага-6 большинством голосов принял в четверг постановление о переносе памятника Коневу. На его месте должен был установлен мемориал освобождению Праги.