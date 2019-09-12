Путин принял приглашение президента Израиля посетить страну и открыть мемориал блокадникам

Президент РФ Владимир Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале следующего года для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения советскими войсками узников нацистского концлагеря "Освенцим", сообщает 12 сентября пресс-служба Кремля.

"Президент Израиля (Реувен Ривлин – ред.) пригласил меня посетить Израиль в начале следующего года как раз в связи с освобождением "Освенцима" и дня Холокоста. Передайте, пожалуйста, господину президенту, что я с большим удовольствием приеду", – сказал Путин в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Сочи.

Он добавил, что в рамках возможного визита можно было бы провести и открытие в Иерусалиме мемориала жителям блокадного Ленинграда.

"Я буду очень рад видеть Вас в нашей стране в январе. Мы будем отмечать 75 лет освобождения концлагеря Освенцим, и в это же время мы планируем открыть памятник героям блокады Ленинграда. Мы никогда не забудем тот огромный вклад, который внесли российский народ и российская армия для победы над фашистской Германией. Я это всегда подчеркиваю при каждой возможности, в каждом месте, и это справедливо, это правда", – ответил ему на это Беньямин Нетаньяху.