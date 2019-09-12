Посольство России в Чехии возмутилось демонтажем памятника Коневу в Праге

Посольство России в Чехии назвало возмутительным решение совета шестого района Праги о демонтаже памятника маршалу Коневу, говорится в комментарии, опубликованном в Facebook 12 сентября.

«Решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу И.С.Коневу считаем возмутительным. Неожиданностью оно не стало с учетом того, что именно районные власти инициировали кампанию вокруг мемориала, оскорбляющую память воинов Красной Армии, чехов и словаков, сражавшихся за освобождение Чехословакии и ее столицы от нацизма, и несут всю ответственность за сложившуюся ситуацию», — говорится в заявлении.

"Надеемся, что несмотря на нынешнее решение муниципалитета памятник И.С.Коневу останется на своем историческом месте, и чешская сторона в полной мере обеспечит его охрану в соответствии со своими международными обязательствами по Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года", – заключили российсие дипломаты.

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Ранее власти столицы Чехии приняли решение демонтировать памятник советскому маршалу Ивану Коневу и вместо него поставить памятник освобождению от нацизма.

Члены районного совета Прага-6 заявили, что демонтированный памятник будет перенесен в один из музеев и проведен конкурс на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году.

Маршал Иван Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу.