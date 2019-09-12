Получивший от президента России помощь по бизнесу житель Петербурга обвинен в многомиллионной афере

Ставший знаменитым после встречи с главой государства петербургский депутат и бизнесмен Антон Криницын стал фигурантом дела об особо крупном мошенничестве. Шикарный политический аванс ему был выдан президентом как апологету «Единой России».

Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, Криницын обвинен в афере со страховками, его дело рассматривает Петроградский районный суд. Сейчас предпринимателю 34 года. Он утратил медийность, неожиданно приобретенную десять лет назад.

В июле 2009 года Криницын попал на прием в Барвиху к тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву в составе молодежного актива «Единой России». Петербуржец за несколько месяцев до приглашения в резиденцию стал муниципальным депутатом в Приморском районе. Медведев предоставил ему слово, и Криницын в течение пяти минут рассказывал о чиновниках-бюрократаха. Будто бы прошел 13 инстанций, чтобы открыть автомойку, потратил на это год и остался в дураках. Дмитрий Медведев проникся рассказом и прилюдно, хоть и заочно, отчитал главу Приморского района Юрия Осипова и намекнул на коррупции в районе.

После поездки в Барвиху дела депутата резко пошли в гору. Он сдружился с сыном тогдашнего спикера Госдумы, председателя высшего совета «Единой России» Дмитрием Грызловым, учредил с ним несколько организаций и активно занялся молодежной политикой.

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Обстоятельства уголовного преследования Антона Криницына «Фонтанке» помогли выяснить в объединенной пресс-службе судов Петербурга. По версии обвинения, в 2015 году он создал и возглавил организованную преступную группу для хищений у страховых компаний. Формально являясь заместителем генерального директора компании «МехМаш», Криницын привлек своего однокурсника по Политеху Андрея Пантюхова и механика Филиппа Белюсева, знающего устройство спецтехники. Взятые «МехМашем» в лизинг у компании «ВЭБ-лизинг» экскаваторы были выкуплены за личные деньги Криницына в размере 8 млн рублей. На технику оформили страховки в «Ингосстрахе» и «РЕСО-Гарантии», а через несколько месяцев инсценировали кражу подвесного оборудования – ковшей, стрел, гусениц, башен. По заявлению в полицию было возбуждено уголовное дело, а в страховые поданы обращения о выплатах на сумму 32 млн 500 тыс рублей в связи с наступлением страхового случая. Службы безопасности компаний заподозрили инсценировку, уведомили полицию, и она возбудила еще одно дело – о покушении на мошенничество в сфере страхования по статье 159.5 УК. Криницына следствие планировало заключить под стражу, но суд в ходатайстве отказал. Он находится под подпиской о невыезде.

«Фонтанка» позвонила Антону Криницыну. Он сообщил, что комментарии не дает и вообще не понимает, о каком уголовном деле идет речь.

Приговор Криницыну, Пантюхову и Белюсеву Петроградский суд планировал огласить 12 сентября, но возобновил судебное следствие для исследования дополнительных доказательств. Следующее заседание назначено на 19 сентября, указано в карточке уголовного дела.