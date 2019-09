Трамп: Болтон меня сдерживал

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что его идеи относительно действий против Венесуэлы и Кубы были гораздо более жесткими, чем предложения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были гораздо более жесткими, чем взгляды Джона Болтона. Он меня сдерживал!" – написал Трамп.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac