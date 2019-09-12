Трамп: Болтон меня сдерживал

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter о том, что его идеи относительно действий против Венесуэлы и Кубы были гораздо более жесткими, чем предложения бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"На самом деле мои взгляды по Венесуэле и особенно по Кубе были гораздо более жесткими, чем взгляды Джона Болтона. Он меня сдерживал!" – написал Трамп.

In fact, my views on Venezuela, and especially Cuba, were far stronger than those of John Bolton. He was holding me back! https://t.co/FUGc02xiac — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 сентября 2019 г.

Трамп заявил, что он попросил Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. Болтон добивался смены власти в Венесуэле путем экономического давления. СМИ США не раз писали о том, что Трампа раздражала неудача этой стратегии. При этом Болтон считается "ястребом" и сторонником жестких мер во внешней политике. С его именем связывают в том числе выход США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности.