Жестокость дорожной конкуренции: на Невском четырехколесный доставщик сбил двухколесного

Серьёзное ДТП затрудняет движение по Невскому проспекту вечером 12 сентября.

Как сообщают очевидцы, у пешеходного перехода к Малой Садовой улице столкнулись "Матиз" и велосипедист, оба – доставщики еды из разных компаний. Они занимают крайнюю левую полосу в сторону Садовой улицы: то ли ДТП случилось на "зебре", то ли двухколесный ехал посреди проезжей части.

Вероятно, велосипедист получил травмы: на место прибыла карета Скорой помощи.