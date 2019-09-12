Без схемы и ограничения по срокам. Смольный готовится облегчить жизнь летним кафе

Комитет имущественных отношений подготовил два законопроекта, которые должны облегчить жизнь желающим открыть «сезонные объекты общественного питания». Договоры без конкурсов будут заключать более, чем на полгода.

Документы опубликованы на сайте Смольного 12 сентября. Один из них касается порядка заключения договора без проведения аукциона. Сейчас это делается только в том случае, если заключается только в случае, если летнее кафе размещается на срок до 180 календарных дней в течение 12 последовательных месяцев, то есть не более, чем на полгода. Теперь это ограничение снимается.

Второй законопроект позволяет не включать в схему размещения нестационарных торговых объектов временные сооружения, предназначенные для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе с выносными столиками и для размещения летних кафе. «Указанные положения… обусловлены отсутствием в законодательстве легального определения временных (некапитальных) объектов, предназначенных для размещения летних кафе, а также отсутствием предельных параметров летних кафе», – сообщается в пояснительной записке.

О либерализации процедур для летних кафе в интервью «Фонтанке» ранее рассказывал глава КИО Валерий Калугин. «Мы прорабатываем возможность размещения летних кафе круглый год, – сообщил чиновник. – Конечно, это коснется определенных территорий, где это позволительно с точки зрения правил благоустройства, безопасности, градостроительных и транспортных норм, так как летние кафе в основном располагаются на пешеходных зонах и тротуарах. При этом за периоды, когда веранда не будет использоваться, предприниматель будет освобожден от арендной платы».