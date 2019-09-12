Орешкин пообещал россиянам рост доходов во второй половине года

Минэкономразвития ожидает, что доходы населения начнут расти во второй половине 2019 года. Об этом 12 сентября в интервью РБК рассказал глава ведомства Максим Орешкин.

«Мы ожидаем от второго полугодия положительных значений, которые позволят среднегодовую цифру исправить», — заявил он. По словам Орешкина, прогнозируемый рост в 2020 году — 1,5%.

Министр отметил, что без роста доходов населения невозможна устойчивая модель роста экономики. «А чтобы росли доходы населения, должен расти спрос на труд, а рост спроса на труд связан с инвестиционной активностью», — отметил он.

В первом полугодии текущего года, согласно данным Росстата, реальные доходы россиян снизились на 1,3%. По пересмотренному прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году реальные располагаемые доходы увеличатся на 0,1% — по сравнению с 1% ранее. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала эту динамику неудовлетворительной и отметила, что проблема низкого роста доходов должна решаться за счет «устойчивого экoномического роста».