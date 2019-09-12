Очевидец снял на видео, как «Лада» перевернула скорую во Всеволожске

ДТП с пятью пострадавшими, случившееся 10 сентября на Дороге жизни во Всеволожске, записал видеорегистратор подъезжавшего к перекрёстку автомобилиста. Видео выложили 12 сентября в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На записи видно, как разноцветная «девятка» въезжает в левый бок скорой. Фургон резко заворачивает, и, сделав один оборот, он опрокидывается на правую сторону.

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Напомним, медики везли в больницу пенсионерку. Пострадали оба водителя, 75-летняя пациентка и фельдшеры – 51-летняя женщина и 24-летний парень.

Сегодня серьёзное ДТП со скорой произошло на дамбе: в неё врезалась фура. Пострадали два человека.