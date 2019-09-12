«Защищать каждую каплю». Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным

На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы будем бороться, чтобы защищать каждую каплю наших украинских интересов», — сказал он 12 сентября «Интерфакс-Украина».

По его словам, сейчас Киев готовится к встрече в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина) и разрабатывает план выполнения Минских соглашений с четкими сроками. «Я верю, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых, и действительно сложных элементов минских договоренностей», — добавил Зеленский.

В конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон сообщал, что встреча «в нормандском формате» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, может пройти в сентябре. Эту идею также поддержали в Кремле.

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9 сентября министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил, что Киев готов ко встрече в этом формате до конца месяца. Точная дата переговоров пока не известна.