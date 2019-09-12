Крупнейшую сувенирную компанию России обыскивают. В петербургском офисе заблокированы десятки сотрудников

В петербургском офисе сувенирной компании «Проект 111» проходит обыск. Он начался в середине дня 12 сентября и продолжается до сих пор. Компания объясняет прекращение работы техническими причинами.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, в офисе «Проекта 111» на Московском проспекте, 10-12, следователи в сопровождении бойцов СОБРа появились около часа дня.

«Мероприятия продолжаются до сих пор, в здании находятся около пятидесяти сотрудников», – уточнили читатели из числа контрагентов компании.

На сайте «Проекта 111» вечером 12 сентября появилось сообщение:

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«По техническим причинам не работает офис в Санкт-Петербурге. Телефоны и почта московского офиса и прочих подразделений работают в обычном режиме, но с повышенной нагрузкой. Приносим извинения за возможные неудобства, о возобновлении работы офиса на Московском, 10-12, сообщим дополнительно».

«Фонтанка» запросила информацию у пресс-службы «Проекта 111» и правоохранительных органов Петербурга.

По петербургским стационарным телефонам компании дозвониться невозможно. При наборе автоответчики сообщают, что номера не зарегистрированы или не обслуживаются. Это может означать, что следователи изъяли часть серверов компании. В похожей ситуации оказалась сеть книжных магазинов «Буквоед», офис которой обыскивали по делу о выводе денег.

«Проект 111» считается крупнейшим поставщиком сувенирной продукции в России. «Лидер рынка промопродукции и бизнес-подарков», – так компания пишет о себе на сайте. Ее оборот в 2018 году превысил 3,5 млрд рублей, выручка – 3 млрд. В начале 2019 года «Проект 111» объявил о строительстве на Волхонском шоссе складского комплекса за 1,5 млрд.

По данным СПАРК, компания с уставным капиталом 20 тысяч рублей принадлежит шести физическим лицам. Основной долей – 69,15 % – владеет председатель совета директоров Андрей Дегтяренко.