«Не последняя инстанция». Россия будет бороться за сухопутное продолжение «Северного потока»

Решение Европейского суда по ограничению доступа «Газпрома» к газопроводу Opal, сухопутному продолжению «Северного потока», еще можно обжаловать. Такое мнение высказал вице-премьер России Дмитрий Козак.

«Все-таки судебное решение, но это не последняя инстанция, еще есть возможность обжаловать. Мы, конечно же, занимаемся этим», — отметил он, добавив, что для конкретной реакции нужно время, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости. По словам Козака, обсуждение для выработки совместного плана действий с «Газпромом» начнется уже 13 сентября.

Во вторник, 10 сентября, Европейский суд отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое позволило «Газпрому» получить расширенный доступ к мощностям Opal. Его сочли нарушением принципа энергетической солидарности.

Теперь «Газпром» имеет право занимать только половину Opal, то есть прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год. Компания потеряла возможность дополнительно поставлять европейским потребителям до 10,2 миллиарда кубометров. Из-за этого ей придется сохранить транзитные поставки через Украину.

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Транзитный контракт России и Украины заканчивается в декабре 2019 года. Стороны пока не начали переговоры о проведении нового. Трехсторонняя встреча с участием Евросоюза назначена на 19 сентября.

Ранее министр энергетики России Александр Новак отметил, что ограничение по Opal повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран.