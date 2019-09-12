Долгоозерный рубеж. В муниципалитете «Озеро Долгое» сутки соревновались в охране бюллетеней – первой устала действующая власть

В день рождения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в Петербурге творились столь неприятные ее сердцу безобразия на муниципальных выборах. С рассветом они не кончились.

Ирина Корбат/"Фонтанка.ру"

Осаду с ИКМО «Озеро Долгое» в Приморском районе в ночь на 13 сентября сняли хитростью. Полиция продемонстрировала доверчивым кандидатам, которые после тайного пересчета голосов опустились на непроходные строчки, что джентльмен – хозяин своего слова. Как дал, так и взял назад. Компромисс в виде совместного дежурства стражей порядка и без пяти минут народных избранников у опечатанной кладовки с бюллетенями блюли только последние. Через полчаса правоохранители выставили за дверь всех. С Ильей Шмаковым вышло совсем неприлично.

Кандидаты в депутаты муниципального округа «Долгое озеро» и члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, как по расписанию, с утра 12 сентября собрались на дежурство в избирком. Прибыв на место событий, корреспондент «Фонтанки» нашел всю компанию в помещении комиссии бок о бок с сотрудниками полиции. Председатель ИКМО Галина Светлова с удрученно-тоскливым лицом бродила по улице, периодически заглядывая в «офис». Ее встречали требованием предъявить письменный вариант жалобы единоросса Евгения Тарунтаева, по которой комиссия отменила результаты выборов по УИК №1842, а Вячеслав Тутушкин потерял проходную строчку. И, главное, дать кандидатам, по совместительству членам ИКМО с правом совещательного голоса, заглянуть в святая святых – запломбированную каморку, где вроде бы должны храниться мешки с бюллетенями. Накануне их с помощью смс уведомили, что на участках 1814, 1821 и 1831 по решению избиркома был произведен пересчет. Несмотря на требование закона, на него забыли пригласить большую часть заинтересованных, в том числе члена ИКМО с правом решающего голоса. Итоги кардинально поменяли всю картину, в частности в депутатские кресла могут не сесть кандидаты от демократов Илья Прокшиц, Алексей Назаренко, Игорь Клопков. А в головы кандидатов закралось подозрение, что никакого пересчета на самом деле не было.

Светлова выполнить требования кандидатов отказывалась. В ответ ей прямо дали понять: пока она не подчинится букве закона, компания ей обеспечена – покидать ИКМО никто не собирался, опасались фальсификации итогов выборов. Прибыла член избиркома с правом решающего голоса Валентина Азенкова от СР. Она подтвердила нехорошие подозрения: на пломбе, защищающей каморку с бюллетенями, стояло 9 сентября, однако времени не было (что является нарушением). При этом дама подтвердила, что даже 10-го числа, то есть через два дня после голосования, дверь не была опечатана, а вход оставался свободным. Борцов за честные выборы взбудоражила находка – разорванные упаковки от пачек бюллетеней с рукописной припиской «резерв» и цифрами. Сеанс арифметики – и кандидаты сообщили, что общая сумма почти в точности совпадает с той, которая «нарисовалась» у представителей «Единой России» после пересчета. Однако прояснить судьбу этих бюллетеней никто не мог.

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Обстановку слегка подогрела полиция – настоятельными просьбами покинуть помещение. Однако удостоверение Азенковой и уверенные перечисления оснований, по которым присутствующие в своем праве, сохранили статус кво. Попытки найти компромисс провалились. Светловой предложили: пусть в спорную каморку зайдет одна Азенкова. Взамен председатель ИКМО потребовала, чтобы ее коллега по комиссии не фиксировала уведенное на видео, и подсунула на подпись расписку, гласящую, что все бюллетени в полной сохранности лежат, где им и положено быть. Бумагу члену ИКМО предлагалось подписать до того, как ей предоставят реальную возможность в этом убедиться. При этом Светлова утверждала, что ключи находятся у нее дома. Кто-то сказал, что к месту событий выехал представитель территориального избиркома, и даму как ветром сдуло. Скорее всего, недалеко – с другой стороны дома на проспекте Испытателей располагается муниципальное образование. Правоохранители заметно расслабились и, как казалось, с любопытством внимали монологам об «Умном голосовании».

Не успело наскучить затишье и приехать заказанная пицца – сидеть в засаде борцы за выборы намеревались с комфортом, – как двор заполнили красно-белые машины пожарных. Вместе с ними вернулась и Светлова. Уверенным шагом сотрудники МЧС зашли в ИКМО. Их коллеги уже готовили шланги. Был сигнал от автоматизированной системы, пояснил один из них. Излишне говорить, что в комиссии огонь, кроме как в глазах кандидатов, отсутствовал, курить все дисциплинированно ходили на улицу. «Они хотят залить бюллетени водой! После этого никаких фальсификаций уже не докажешь!» – засуетилась вся компания. И хором кинулась просвещать эмчеэсников о подоплеке ситуации, а заодно нацелили камеры смартфонов на прибывших.

Пожарный отметил беспрецедентное внимание к своей особе, попутно объяснив, что должен проверить и помещение с бюллетенями, и предложил всем выйти. Но настаивать, получив отказ, не стал. «Что-то у вас бардак какой-то», – подвел итоги происходящего один из его коллег. Другой тем временем уже устроился на пуфике и с интересом слушал сбивчивый рассказ борцов за честные выборы. Под напутствие выяснить, кто это балуется ложными вызовами, гости откланялись. Оставшиеся наконец смогли подкрепиться прибывшей пиццей, не забыли угостить и полицию. Неожиданно в комнату ворвался один из кандидатов со словами: «Внимание, молния!» Все напряглись, но он только произнес очевидную до неприличия шутку: «Я знаю, что приехали тушить эмчеэсники! Это у единороссов бомбануло от результатов выборов!» Упомянутые кандидаты от «Единой России», которые до пересчетов проигрывали с разгромным результатом, подтянулись позже, стояли в сторонке и на вежливое «здрасьте» журналиста «Фонтанки» предпочли не реагировать.

Преломление хлеба не угасило стремления правоохранителей выставить лишние глаза. Майор стал требовать покинуть помещение, пока председатель ИКМО гасила свет. Тон кардинально поменялся. «Кто не выполнит мое решение, те будут доставлены в отдел полиции, – заявил майор. – Выходим-выходим-выходим! На улицу!» Каждое последующее слово звучало с нарастающей угрозой. «Уберите руки», – потребовала Азенкова. На наивный вопрос полицейского «почему» дама спросила: «А что вы толкаетесь?» – «Я предупредил, что я буду применять физическую силу. Кто не выполняет мою команду, сразу поедет в отдел полиции. Кто хочет – сразу проходите в уазик», – заявил блюститель закона, тесня присутствующих.

От путешествия на уазике отвлек приезд члена Горизбиркома Екатерины Фесик. Ей майор принялся объяснять, что «господа самовольно захватывают помещение и называется это самоуправством». Ее быстро ввели в курс дела: был некий пересчет, после чего результаты победителей уполовинились. «Мы сейчас выясняем, уважаемые полицейские, что были нарушены права членов комиссии с правом решающего голоса. Это административное правонарушение, КоАП 5.4», – заявила Фесик. На просьбу его пресечь представители правопорядка напомнили, что в выборный процесс не вмешиваются.

После этого стартовал затяжной поиск компромисса. В конструктивное русло он вошел с прибытием сначала депутата Госдумы Олега Нилова и затем и лидера «Справедливой России» в Петербурге Марины Шишкиной, которой удалось немного понизить уровень хаоса. «Спасибо, что предотвратили преступление», – поприветствовала она всех. Полицейские настаивали на том, чтобы все разошлись. Взамен обещали опечатать дверь и выставить наряд. «Понимаете, мы уже все это проходили много-много раз, – напомнил Нилов. – выставляют пост. Помещение опечатано, а потом потоп, ремонт, нашествие крыс». И коварно успокоил кандидатов, что снаряд дважды в одно место не падает, пожарных больше не будет – будет другое. Оставить помещение без наблюдения кандидаты дружно отказались. И не зря. В ИКМО кроме входной была еще одна дверь, запертая и неведомо куда ведущая. В ее наличии убедились все желающие, Олег Нилов отдельно отметил внушительные запасы туалетной бумаги.

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Путем долгих переговоров с районным руководством стражей порядка пришли к договоренности: в ИКМО остаются трое борцов за честные выборы и журналист, а также два сотрудника полиции. Председателю комиссии пришлось заново оправдываться, почему она отказывается открыть дверь и, соответственно, завершить тем самым столпотворение. Ответ не поменялся – нет ключей. «Ну как у вас, у председателя комиссии, нет ключей? – возмущалась Шишкина. – А если у вас потоп, а если пожар?» – «Значит, у меня будут потоп и пожар», – продемонстрировала Галина Светлова уровень озабоченности сохранностью бюллетеней.

Корреспондента «Фонтанки» выгнали вместе со всеми «лишними», входную дверь торжественно обмотали полосатой ленточкой и опечатали. Место событий покинула основная масса стражей порядка и фронтмены переговоров, предварительно прогулявшись до угла дома, где караулил автозак с полицией и три ведомственные «газели». Пассажиры пояснили, что просто «ждут людей из этого дома». Оставшиеся кандидаты и члены ИКМО составляли график дежурства. Относительная тишь да гладь продлилась не более получаса. Полиция блюла договоренность не более 40 минут, а затем, как и обещал товарищ майор, применила физическую силу.

Демонтаж ленточки и надрыв пломбы прошли уже не так торжественно – с десяток полицейских теснили журналистов от открытой двери, в который раз вернувшаяся председатель Светлова, хоть и жалась под крыло людей в форме, выглядела к ночи гораздо бодрее. Всех лишних попросили вон. Нагляднее всего полиция «уговаривала» члена бюро СР Илью Шмакова – с помощью заломов рук. С мужчиной едва справились четверо правоохранителей. Завязалась потасовка, звенела разбитая посуда. С трудом Шмакова дотащили до «газели», но пройти внутрь он отказался. «Мне там не нравится», – объяснял он полицейским. Не нырнул сам – запихнули силой. Тем временем троих оставшихся вывели из ИКМО, на дверь в общей суматохе шлепнули свежую пломбу.

Кандидаты, члены ИКМО и подтянувшиеся активисты разделились. Одни составляли заявление в прокуратуру о незаконном задержании, другие ушли караулить дверь муниципального совета. Благодаря этому за кадром не остался приезд в полицейской машине председателя комиссии Галины Светловой. Она под прикрытием майора и при камерах журналистов заскочила внутрь. По ту сторону дверей женщину встретили председатель территориальной избирательной комиссии Вячеслав Субботин (по совместительству сын главы аппарата Заксобрания Петербурга Михаила Субботина) и двое мужчин, которые не успели представиться, – дверь оперативно захлопнулась. Позднее кандидаты засекли возле дома главу МО «Озеро Долгое» Вячеслава Байдалакова. Его попытки избежать лишнего внимания провалились. Он присоединился к засевшим в муниципалитете. Час спустя мужчина максимально оперативно покинул МО, воспользовавшись дворовым выходом, впрыгнул в машину и был таков. Побежавшие было за ним кандидаты проиграли в этой неравной гонке.

Шмаков вернулся к ИКМО уже с протоколом об административном правонарушении, распухшим пальцем и серебряной медалисткой губернаторских выборов Надеждой Тихоновой. Его отправили в травму: деформированная конечность успела налиться красочной синевой. А полчаса спустя муниципалитет покинула вся честная компания: Субботин, Светлова и свита. Сдаваться борцы за выборы не намерены. Они предполагают, что содержание заветной каморки, каким бы оно ни было, не успело претерпеть изменений. Составили график дежурств и с нетерпением ждут Светлову к 10 утра. Бурная ночь не является для председателя уважительной причиной опоздать на работу.

Ирина Корбат, «Фонтанка.ру»