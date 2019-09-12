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Город
12.09.2019 21:33
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Мы вернем пассажиров «Горэлектротрансу» и «Пассажиравтотрансу». Как в Центральном районе обсудили исчезновение маршруток

Городские власти открыли серию обсуждений грядущей транспортной реформы с петербуржцами. Обещают ампутировать 16 коммерческих маршрутов — но зато разогнать осиное гнездо у метро

Мы вернем пассажиров «Горэлектротрансу» и «Пассажиравтотрансу». Как в Центральном районе обсудили исчезновение маршруток

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

К вечеру 12 сентября в актовый зал районной администрации приехали зампредседателя комитета по транспорту Валерий Молодец и замдиректора ГКУ «Организатор Перевозок» Дмитрий Процкий. Они обстоятельно объяснили собравшимся, что произойдет с маршрутной сетью в Центральном районе к середине 2020 года. Болевая точка, от которой предлагают избавляться — на «Чернышевской».

Начали с фундаментальной вещи: изменения маршрутов связаны не с «хотелками» городских властей, а с федеральным законом №220. Цель реформы — обеспечить возможность льготного проезда в любом автобусе и сделать движение в общественном транспорте безопасным. Кроме того, за счет легкой оптимизации маршрутной сети удастся разгрузить улицы.

Валерий Молодец признал: город не может по-настоящему контролировать маршрутки, которые в Центральном районе особенно сильно раздражают в районе метро «Чернышевская». Здесь они скапливаются и отстаиваются, создавая помехи движению и пешеходов, и водителей. Их любовь к простою у «Чернышевской» он объяснил так: когда, например, утренний пассажиропоток спадает, маршруткам нет резона полупустыми кататься от остановки к остановке, и они стоят в ожидании, что автобус заполнится пассажирами. 

По словам зампредседателя комитета по транспорту разогнать отстойник из маршруток на «Чернышевской» практически нереально. Чудесным образом перевозчики всегда узнают о проверках и наводят порядок перед приходом инспекции. Однако стоит бдительным чиновникам закончить проверку и повернуться к остановке спиной, как маршрутчики тут же снова скапливаются у метро.

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Молодец подчеркнул, что прежде чем прийти на растерзание граждан, разработчики новой сети прогнали свое детище через экспертное сообщество, депутатов городского парламента и исполнительные органы власти. Теперь черед тех людей, которым и предстоит прочувствовать на себе реформу.

После слово взял замдиректора «Организатор Перевозок» и фактически главный идеолог реформы Дмитрий Процкий. Он вспомнил, что больше 10 лет назад городские власти успешно очистили Лиговский и Невский проспекты от маршруток. «Огромное количество жалоб было. Однако, что-то мне подсказывает, что со временем люди все-таки привыкли и увидели позитивные моменты», – заметил Процкий.

Он же сообщил масштаб изменений в Центральном районе: исчезнет 16 коммерческих маршрутов, еще 3 будут трансформированы в социальный. Новую жизнь начнут только К-16, К-25 и К-90. По этим маршрутам начнут ездить автобусы не старше 2018 года, с возможностью оплаты единым проездным, а также как минимум на 35% низкопольные (здесь Валерий Молодец припомнил о своей дочери, недавно подарившей ему внука, который благодаря реформе сможет вместе с мамой и коляской без труда оказаться в автобусе). С трамваями маршрутная ситуация не меняется, как, впрочем, и с троллейбусами, если не считать усиления некоторых направлений. 1-й маршрут, об исчезновении которого говорилось в предварительной версии схемы, остается на месте. 


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 Изменение маршрутов в Центральном районе

Исчезновение всех остальных коммерческих маршрутов городские власти планируют компенсировать усилением существующих социальных.  Так, например, пассажиров закрывающегося К-107 возьмут на себя троллейбусные маршруты №3 и №8. На маршрут №3 дополнительно выйдет 20 троллейбусов, а на №8 – 2. В общей сложности 16 коммерческих маршрутов в Центральном районе планируется заменить с помощью дополнительного выпуска 68 единиц подвижного состава на существующие социальные маршруты.

Такого рода ответ у Молодца и Процкого был прибережен фактически на каждый вопрос от граждан. Однако вопросов было немного. Первым слово взял мужчина по имени Александр, который вдруг заявил, что Суворовский проспект не связан прямым наземным транспортом с Финляндским вокзалом.

Оказалось, что Александр и вовсе автомобилист, но вопрос все же решил задать. Он довольно негативно отреагировал на резонное замечание, что правильнее всего воспользоваться метро – например, станциями «Площадь Восстания» или «Чернышевская». Процкий заметил, что если сильно хочется поехать именно наземным транспортом, то можно добраться с пересадками.

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«Но ведь тогда придется заплатить за проезд 2 или 3 раза!», – возмутился автомобилист Александр. Процкий и Молодец на пару попытались объяснить, что можно просто правильно подобрать себе проездной – например, 5-ти суточный, и тогда потерь не будет. Однако мужчину аргумент не очень убедил. И все же его пожелание внесли в список, предварительно уточнив, сколько еще людей хочет добираться на прямом автобусе от Суворовского до Финляндского. Таковых оказалось двое.

Следующий вопрос оказался сложнее, и услышав его Дмитрий Процкий, как будто немного загрустил. Молодой человек, не назвавший своего имени, обратил внимание на маршрут К-167, который удачно следует от Кирочной до Ладожского вокзала и далее. По существующему плану заменить его планируется усилением автобусов №22 и №105, однако их маршрут идет на север Красногвардейского района. В итоге после недолгих раздумий замдиректора «Организатор Перевозок» отметил вопрос, как хороший, и обещал как следует подумать.

Процкий и сам обратился к аудитории с вопросом: «а нужен ли жителям Центрального района маршрут №54?». Он уверен, что во Фрунзенском районе этот вопрос будет болевой точкой, несмотря на очень похожий путь у маршрута №74. Ажиотажа у собравшихся вопрос не вызвал – лишь одна дама заметила, что пути следования 74 и 54 все же немного отличаются.

На том бы и закончиться встрече, но девушка по имени Яна закидала вопросами Молодца и Процкого. Её интересовала судьба тех пассажиров, что регулярно пользовались 16 закрывающимися маршрутами.

«Вот здесь нужно пояснить. Коммерсанты (коммерческие перевозчики — прим. ред) работают не по своим отдельным маршрутам, а по тем же, что и ГУП «Пассажиравтотранс», который дотационно получает деньги из бюджета Петербурга, за то, чтобы возить по маршруту граждан. Вот только коммерсанты работают в том режиме, который немножко неприемлем для города Санкт-Петербург (не ходят с равными интервалами, а набирают как можно больше пассажиров, – прим. ред), и они забирают пассажиров у ГУП «Пассажиравтотранс» и у «Горэлектротранса». Мы можем сделать так, что усиливая «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», мы вернем пассажиров этим двум перевозчикам. Увеличив количество подвижного состава. При этом дотации уменьшатся, ведь количество пассажиров вырастет», – заявил зампредседателя комитета по транспорту Валерий Молодец.

Процкий подчеркнул, что замена всех маршруток будет происходить через госзакупки. В контрактах будет прописано, что каждая единица техники должна отражаться в режиме реального времени на городской карте общественного транспорта.

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

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К этому моменту зал стремительно начал пустеть. Уже после окончания встречи информированный собеседник «Фонтанки» сообщил, что, якобы, большая часть присутствовавших в зале – бюджетники. Впрочем, это, возможно, не так уж и важно – у любого желающего была возможность прийти, задать вопрос или высказать пожелание. Комитет по транспорту заранее анонсировал встречи, а их график размещен на сайте ведомства. В следующий раз просвещать на тему транспортной реформы госслужащие из транспортного блока будут жителей Петроградского района 17 сентября.

Напомним, что в 2020 году Петербург ждет реформа общественного транспорта, в результате которой почти 300 маршрутов фактически перестанут существовать. 280 из них — это автобусы с буквой «К». Городские власти обещают, что с точки зрения маршрутной сети мало что изменится. Главное изменение – форма отношений с коммерческими перевозчиками. Чтобы компенсировать потерю, городские власти выпустят дополнительную технику, откроют 97 новых маршрутов и изменят трассировку 62 направлений. При этом будет использоваться только новый подвижной состав.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»

 

 

 


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 Изменение маршрутов в Центральном районе

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