Орешкин предложил реформировать превратившиеся в «болото» госпрограммы

Одним из элементов новой системы государственного управления будет реформа госпрограмм, рассказал глава Минэкономразвития. За недостижение целей госпрограмм будет предусмотрена ответственность

Государственные программы превратились в «болото», которое необходимо реформировать, рассказал 12 сентября в интервью РБК министр экономического развития Максим Орешкин. Минэкономразвития подготовило проект реформы по превращению госпрограмм в эффективный механизм управления.

«К сожалению, госпрограммы так и не стали реальным управленческим инструментом в отличие от национальных проектов, которые впервые в системе управления получили полномочия, в том числе и бюджетного характера», — пояснил Орешкин. Госпрограммы, по сути, являются просто «сборником бюджетных расходов по тому или иному направлению», отметил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 12 сентября, что Минэкономразвития и Минфину будут даны поручения до 1 октября подготовить концепцию новой системы государственного управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года.

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Сейчас в федеральном бюджете 42 госпрограммы, на которые приходится 75% всех расходов (остальное приходится на непрограммные направления). Крупнейшие — программа по обеспечению обороноспособности страны (1,4 трлн руб.), социальной поддержке граждан (1,4 трлн руб.), управлению государственными финансами (1,2 трлн руб.).

«Минэкономразвития предлагает изменить всю систему госпрограмм и федеральных целевых программ», — рассказал Орешкин. Главная цель реформы — сделать госпрограммы реальным управленческим механизмом, базируясь на принципах и подходах, опробованных на национальных проектах. Весь процесс предполагается максимально цифровизировать, объяснил он.

Каждая госпрограмма получит тот же механизм проектного управления, что и национальные проекты. Это более широкие полномочия для кураторов госпрограмм, а также ответственность за недостижение целей, пояснил он.

«То болото, в которое сейчас превратились госпрограммы, будет переформатировано в проектную логику. Процедура принятия решений станет быстрее в рамках госпрограмм, в том числе перераспределение бюджетных ресурсов», — сказал Орешкин.

При этом результаты экспертизы будут носить не блокирующий характер, а характер материалов к проектному комитету, а дальше руководители проектов будут принимать решение по дальнейшим действиям, отметил Орешкин.

Госпрограммы будут состоять из федеральных проектов, ведомственных проектов и обеспечивающих программ.

Счетная палата ежегодно отмечает системные проблемы формирования и реализации госпрограмм. Их цели неконкретны и содержат нечеткие формулировки, допускающие произвольное толкование, отмечали аудиторы. Наиболее низкий уровень выполнения — по 18 госпрограммам, призванным обеспечить инновационное развитие и модернизацию экономики, по которым не достигнуты 35,7% целевых значений, а также по шести госпрограммам по региональному развитию — не достигнуты 35% целей.