Маргариту Симоньян заблокировали в Facebook

Социальная сеть Facebook заблокировала страницу главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщает телеканал в своем Telegram-канале 12 сентября.

На прикрепленном к записи скриншоте сообщается, что аккаунт заблокирован на три дня, а также содержится предупреждение, что «аккаунты людей, которые неоднократно публикуют сообщения, которые не позволены на Facebook, могут быть отключены на постоянной основе».

«Меня забанили на Facebook. За что, почему – выясняем», — написала Симоньян в своем Telegram-канале. Симоньян также назвала блокировку своего аккаунта в Facebook проявлением американской цензуры.