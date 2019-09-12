Памятник маршалу Коневу в Праге перенесут в музей

Члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов 12 сентября приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж.

Заседание районного представительства транслировалось в прямом эфире сетевыми ТВ-каналами, сообщает РИА Новости.

Власти района Прага-6 после того, как неизвестные вандалы в ночь на 22 августа в очередной раз осквернили памятник Коневу красной краской, закрыли его строительными лесами и брезентом, которые затем, после протестов общественности, вынуждены были снять. В связи с этим посольство РФ в Чехии в своем комментарии заявило, что расценивает действия властей района Прага-6 как повторное осквернение памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной армии.

Маршал Конев возглавлял советские войска, освободившие 9 мая 1945 года Прагу.