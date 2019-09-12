Ещё один. Моряки Северного флота открыли новый остров в российской Арктике

Комплексная экспедиция Северного флота на Землю Франца-Иосифа совершила очередное географическое открытие. Её участники подтвердили образование нового острова вместо полуострова Литтрова острова Галля, сообщает Минобороны России 12 сентября.

Военное ведомство рассказывает о том, что 10 сентября гидрографическая группа Комплексной экспедиции "зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты". Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нём.

Мыс Литтров был открыт первопроходцем Земли Франца-Иосифа Юлиусом Пайером во время его первой санной экспедиции по архипелагу в марте 1874 года. Назван он был в честь австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова. Примечательно, что Йозеф Иоганн Литтров, или, как его называли в России, Иосиф Андреевич, был первым профессором астрономии Казанского университета, где в 1814 году под его руководством была построена небольшая университетская обсерватория. В 1813 году Литтрова избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Впоследствии, в том числе и благодаря карте Юлиуса Пайера, это название закрепилось за участком суши, прилегающим к мысу.

Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898–1899 годов и Энтони Фиала 1903–1905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля.

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"Появление новых методов дистанционного зондирования Земли, связанных главным образом с космическими полярноорбитальными средствами, позволило ученым Московского государственного университета геодезии и картографии ещё в 2006 году предположить наличие острова и пролива там, где на современных морских и топографических картах обозначен полуостров", – добавляют в МО РФ.

Напомним, в конце августа сообщалось о том, что группа гидрологов Северного флота открыла пять островов в Карском море.