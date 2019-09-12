2 млрд долларов в неделю. Резервы РФ вновь выросли

Международные резервы России за неделю, закончившуюся 6 сентября, увеличились на $ 2,2 млрд, или на 0,4%, и составили $ 532,7 млрд, сообщает Банк России 12 сентября.

Увеличение международных резервов продолжилось в результате поступлений средств от погашения ранее предоставленного Россией межправительственного кредита и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, пояснили в пресс-службе регулятора.

Неделей ранее показатель международных резервов впервые с мая 2013 года преодолел отметку в $ 530 млрд: к 30 августа они выросли до $ 533,5 млрд.