Отставка в Доме Зингера: уволился технический директор «ВКонтакте»

Технический директор «ВКонтакте» Александр Константинов покидает компанию. Как стало известно «Фонтанке» 12 сентября, он принял решение сам. Новое место пока держится в секрете.

Константинов работал «ВКонтакте» с 2014 года, прошел путь от разработчика до руководителя backend-разработки и занял должность техдиректора с 10 апреля. В новой должности он определял технический вектор развития соцсети и отвечал за выстраивание внутренних процессов в разработке.

«Александр Константинов с октября покидает VK. С 2014 года он прошёл путь от разработчика до CTO и внёс большой вклад в развитие компании. Настало время двигаться дальше и развиваться в других направлениях. При этом мы не планируем назначать нового CTO. Вместо этого продолжим отстраивать структуру, основы которой заложили ещё два года назад, — автономные команды разработки. Наша цель — обеспечить командам максимальную гибкость при создании продуктов без снижения высокого уровня качества и скорости разработки», – подтвердили в пресс-службе «ВКонтакте».

Как писала «Фонтанка», в 2014 году соцсеть пережила смену руководства и персонала после ухода ее основателя Павла Дурова. Последним публично упоминаемым техническим директором «ВКонтакте» был программист Антон Розенберг, который ушел вслед за Дуровым в Telegram, но из-за личной ссоры уволился. Выяснение отношений дошло до суда и спора на 100 млн рублей.

Соцсетью «ВКонтакте» управляет Mail.ru Group, которая контролируется структурами Алишера Усманова.