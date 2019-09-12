Дирекция КЗС рассказала, как произошло ДТП со скорой на дамбе

Тяжёлое ДТП с машиной скорой помощи на дамбе произошло 12 сентября по обкатанному сценарию: по предварительной информации, это был наезд на стоящее транспортное средство.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС СПб Минстроя России», согласно основной версии, скорая стояла (возможно, сломалась), и в неё врезался едущий ДАФ. Пострадали, напомним, водитель и пассажир скорой.

Кадр из видео в vk.com/spb_today

В Дирекции напоминают, что остановка на автомагистрали, каковой является КАД, запрещена. Нередко это нарушение приводится к ДТП с тяжкими последствиями.

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Так, 26 августа в 4 километрах от сегодняшнего ДТП женщина на Volkswagen Passat остановилась во втором ряду, и в неё врезался ехавший сзади Nissan Pathfinder. Пострадали двое детей – пассажиры «Фольксвагена».

12 августа женщина на «Ладе Гранте» припарковалась в правом ряду, чтобы забрать отца-рыбака, и в машину влетел «Ситроен Берлинго». Рыбак погиб.

Похожее ДТП 9 сентября чудом обошлось без травм, но кадры последствий впечатляют.