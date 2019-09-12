Инаугурация Александра Беглова назначена на 18 сентября

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов вступит в должность главы города 18 сентября. Ранее Горизбирком подвел итоги выборов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе врио губернатора, инаугурация пройдет в Мариинском дворце. Накануне городская избирательная комиссия утвердила окончательные результаты выборов губернатора Петербурга: Александр Беглов победил с результатом 64,44%, за него проголосовали 734 тыс. 903 петербуржца.

На втором месте, по окончательным данным, – кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84% (192 тыс. 114 голосов). Заключительное место занял выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов, который набрал 16,03% (его поддержали 182 тыс. 797 горожан). Итоговая явка составила 30,07%.