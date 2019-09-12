Михаил Кержаков о трансферной кампании «Зенита»: Представь, что дротик бросаешь и в яблочко попадаешь — 10 из 10

Вратарь футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков прокомментировал «Фонтанке» последние две трансферные кампании петербуржцев. По его словам, переходы Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса и Сердара Азмуна прошлой зимой стали стопроцентным попаданием.

«Вот представь: дротик бросаешь и в яблочко попадаешь. 10 из 10. Каждый из них помог в своей линии. Понятно, что Аза свои забивал, Рак своей волшебной левой и выбором позиции впечатлил, но мне всегда не хватало собаки в центре, как Барриоса. Он прям как пес с цепи сорвавшийся. В хорошем смысле слова. И не пройти. Я его удавкой называю: спросил у переводчиков, как будет удавка по-испански», – заявил Михаил.

Говоря о самом громком трансфере прошедшего лета, нападающем Малкоме, Кержаков сказал, что бразилец пока не успел проявить себя, поэтому сложно оценить его влияние на коллектив.

«Ну он пока никак себя и не проявил еще, недельку потренировался, получил повреждение, занимается по индивидуальной программе. Я не могу представить, что может послужить поводом для перемен в коллективе. Я не был в «Зените», когда Халк переходил, поэтому сравнить не могу. Обстановка у нас сейчас шикарная», – считает Кержаков.

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Он также добавил, что команда ждет возвращения Александра Кокорина, который должен выйти по УДО в ближайшие дни.

«Нормально мы его примем. Как мы должны его принимать? Как вертухаи что ли? Я верю, что он вернется на прежний уровень. Слушай, давай так: он совершил проступок. Получил наказание. Испил чашу. Все, можно все забыть. Понятно, что будет тяжело. Понятно, что будет негатив на стадионах. Но думаю, что он преодолеет, а мы поможем, чем сможем», – подчеркнул Михаил Кержаков.