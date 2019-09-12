Торопливый «шашечник» на Бухарестской сплющил своей «Приоре» багажник и отправил пассажира в больницу

Водитель «Лады» проверил на прочность фонарный столб во Фрунзенском районе. Столб оказался прочнее машины.

ДТП произошло вечером 12 сентября на Бухарестской улице в направлении улицы Салова, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по кадрам с места аварии и следам шин и земли на асфальте, автомобиль LADA Priora вылетел на газон и почти снес дорожный указатель.

«Он (водитель «Приоры». – Прим. ред.) в шашки играл и очень торопился, прилетел не со встречки, просто его занесло. Была за пару машин после него( Остановившиеся помогать водители – молодцы», – пишет очевидица Александра.

Как уточнили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 23-летний парень на «Приоре» ехал по Бухарестской в сторону Салова, но не справился с управлением и врезался в фонарный столб. От удара легковушке вмяло багажник.

Реклама



В результате ДТП пострадал пассажир «Лады». С травмами средней тяжести мужчину увезли в больницу.