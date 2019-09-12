Утвержден список стран для упрощенного въезда в Петербург

Правительство России утвердило список из 53 стран, граждане которых могут въезжать в Россию по электронным визам через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе правительства.

Утвержден список из 53 стран, граждане которых смогут въезжать в Россию через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по электронным визамhttps://t.co/6yqTUaBmfr — Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 12. September 2019

«Утвержден список из 53 стран, граждане которых могут въезжать в Россию и выезжать из России через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на основании обыкновенных однократных деловых, туристических и гуманитарных виз в форме электронных документов», – говорится в сообщении.

"Он идентичен списку иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Россию через пункты пропуска Особой экономической зоны в Калининградской области оформляются электронные визы", – добавлено в нём.

В правительстве подчеркнули, что введение упрощенного визового порядка въезда через пункты пропуска в Санкт-Петербурге и Ленинградской области «будет способствовать увеличению числа зарубежных туристов, повышению инвестиционной привлекательности региона и расширению деловых контактов».