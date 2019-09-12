«Психологическое давление». Дочь главы администрации «Смольнинского» обжаловала победу оппозиции в муниципалитете

Бывшая сотрудница аппарата комитета по законодательству петербургского парламента Анастасия Колб потребовала отменить итоги выборов в муниципалитете «Смольнинское», где большинство мандатов получила оппозиция. Исковое заявление Смольнинский районный суд зарегистрировал 12 сентября.

Сама Анастасия Колб тоже баллотировалась в депутаты «Смольнинского», но проиграла. В исковом заявлении она написала, что ее оппоненты вели незаконную агитацию в день голосования, 8 сентября. Агитация заключалась в том, что в интернете работала страница «Умное голосование», которая, по мнению истицы, «оказывала психологическое давление на избирателей и привела к искажению их действительного волеизъявления», сообщают в объединенной пресс-службе городских судов.

Администрацию муниципалитета «Смольнинское» возглавляет Александр Колб. По итогам прошедших 8 сентября выборов большинство мандатов — шестнадцать из двадцати — в совете этого муниципалитета взяли кандидаты «Яблока», сторонники Алексея Навального и активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». Голосовать за них рекомендовала система «Умное голосование», разработанная Алексеем Навальным. Декларировалось, что она выбирает среди кандидатов по всей России не связанных с властью людей.