Петербург ищет свой Шиес. Новгородскую область присматривают для невского мусора

География петербургских отходов вслед за Ленобластью может распространиться на еще один регион. К делу готовятся подключить иностранцев, которым придется подружиться с региональным оператором.

Patrick Pleul/DPA/TASS

Смольный и правительство Новгородской области обсуждают возможность строительства там полигона для приема бытовых отходов из Петербурга, а также завода по его переработке. Внутри самого петербургского правительства единства нет: в ближайшее время в городе должен заработать оператор, на которого замкнется обращение со всем региональным мусором — и менять полигоны Ленобласти на другие субъекты ему не улыбается. Для Новгородской области рисков тоже хватает: слово «Шиес» там стараются лишний раз всуе не произносить.

В ответе на официальный запрос редакции администрация губернатора Новгородской области отрицает, что вопрос создания полигона и технопарка обсуждается. И тем не менее «Фонтанка» знает как минимум об одном профильном совещании с участием представителей региональной власти. По словам собеседников издания, речь идет не о свалке, а о формировании своего рода технопарка, где бы отходы перерабатывали и полезные фракции отправляли в качестве сырья на вторичное использование. Сжигание тоже не обсуждается. Проект в общих чертах признан нужным; кроме того, на переработку Новгородская область готова принимать и отходы предприятий Петербурга — при условии, что речь идет о низших категориях опасности. Обсуждается несколько вариантов локации технопарка, но собеседники «Фонтанки» смогли назвать среди них только Чудово.

Сфера обращения с отходами в Петербурге — епархия комитета по благоустройству, однако там о совещаниях узнали от корреспондента «Фонтанки». Глава комитета Владимир Рублевский рассказал, что до него никаких проектов не доводили, как и курирующий работу ведомства вице-губернатор Николай Бондаренко. По данным издания, свою роль сыграл межрегиональный характер переговоров: со стороны Смольного работу инициировал вице-губернатор Олег Марков, в чью зону ответственности входит комитет по внешним связям.

«Нам поступают инвестиционные предложения о взаимодействии с соседними регионами в части создания совместного экотехнопарка для переработки и сортировки отходов с последующим применением вторсырья для производства топливных брикетов, сыпучих ингредиентов для использования при отсыпке профиля автомобильных дорог, продукции из полиэтилена, металлов и так далее, – сообщил Олег Марков. – Кроме того, экотехнопарк предусматривает переработку текстильных, полиграфических, пищевых и других промышленных отходов IV и V классов опасности. Мы прорабатываем этот вопрос с соседними регионами».

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«Совещаний не проводилось, разговоры разные идут... Я понимаю, что вам хочется сенсации, но еще не о чем говорить», – рассказал замглавы комитета по внешним связям Андрей Хлутков.

Словосочетание «Новгородская область» вице-губернатор тактично не использует: к чему приводит трансрегиональное размещение мусора, показали протесты в Шиесе. Социальный взрыв там вызвало намерение построить в Архангельской области завод, рассчитанный на отходы из Москвы.

Но если дойдет до дела, это будет головной болью для новгородских властей, у Петербурга свои заботы: вынести сор из избы в другой регион и не обидеть обещанного Петербургу регионального оператора. Напомним, еще в 2019 году вся сфера обращения с отходами в Петербурге должна была перейти одной организации. Вернее, в теории двум: город поделили пополам и выставили на конкурс два ярлыка на десятилетний вывоз мусора ценой примерно по 40 млрд каждый. Оба контракта отдали ГУП МПБО-2 — и оба результаты были оспорены. В итоге на севере городскому предприятию удалось устоять, а на юге «дочка» «Автопарка №1 "Спецтранс"» Анатолия Язева «Новый Свет-ЭКО» своего добилась, итоги конкурса были отменены. Примерно в то же время Госдума приняла закон, который позволяет Москве, Севастополю и Санкт-Петербургу не спешить с переходом на систему регионального оператора, отсрочку дали в 3 года. Смольный говорил, что ему хватит одного, и пока ограничился годовым мораторием, но как случится на практике — никто не скажет.

«Положительный эффект межрегиональных проектов заключается в создании и развитии смежных производств, транспортной инфраструктуры, увеличении количества рабочих мест, укреплении экономики, защите окружающей среды, решении социальных задач», – говорит Олег Марков. Петербургский мусор, впрочем, и сейчас уезжает в другой регион. Смольный исходит из того, что в городе ежегодно образуется 8,8 млн кубометров коммунальных отходов, или 1,8 млн тонн (хотя ряд экспертов считают, что больше: очень уж их смущает четырехкратное отставание в показателях от московских 7,2 млн тонн). Одна пятая часть этого объема, по официальным данным, перерабатывается непосредственно на площадках МПБО-2 в Янино и на Волхонском шоссе. Остальное вывозится на полигоны. То есть после закрытия Новоселок (которые брали на себя минимум полмиллиона тонн) – по умолчанию, в Ленобласть.

«Фонтанка» писала о том, что в соседнем регионе определено порядка 10 крупных площадок, которые ждут петербургского мусора, но в территориальной программе таких шесть. Самая крупная, «Новый Свет-ЭКО», готова принять 600 тысяч тонн; по 400 тысяч – АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» в Кингисеппском районе и ЗАО «Промотходы» во Всеволожском. В списке также «Полигон ТБО», площадка «Авто-Беркут» в Лужском районе и «Профспецтранс» в Волосовском. На всех как раз выходит 1,8 млн тонн.

Эксперты сходятся во мнении, что экономически целесообразно для оператора возить мусор не далее, чем на 50 км, – в этих границах ЗАО «Промотходы», «Полигон ТБО» и «Новый Свет-Эко». Однако, как рассказал «Фонтанке» глава областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов, полигоны как таковые из 50-километровой зоны выводят. «У нас «Полигон ТБО» дорабатывает 2 года и закрывается на рекультивацию, – говорит чиновник. – У «Нового Света» тоже не сильно много мощностей осталось, он тоже уходит на рекультивацию. «Промотходы» – точно так же, у них даже договор аренды до 2023 года».

Зато останется переработка. Планируется строительство мощного завода рядом с Новым Светом (47news писали о проблемах этого проекта). Еще одно предприятие появится подальше, в Кингисеппском районе. «Запас мощностей по тем проектам, которые сейчас реализуются, предполагает отходы Санкт-Петербурга, – отвечает Борисов на вопрос, как он относится к идее поделиться петербургским мусором. – Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы загрузить эти мощности на 100%».

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Региональный оператор так или иначе должен заработать не сегодня-завтра, а комитет по тарифам в соответствии с законом продолжает публиковать распоряжения о стоимости услуг. Тарифы исходят из необходимой валовой выручки предприятия, пропорции по северной и южной половинам примерно одинаковые. В каждой зоне выручка составляет 3 млрд рублей: половина приходится на расходы по обезвреживанию и захоронению отходов, половина — на собственные расходы оператора (из них 1,2 млрд — непосредственно на транспортирование).

Соответственно и тарифы различаются несущественно — примерно по 4,2 тысяч рублей за тонну для населения и по 3,5 тысячи для прочего населения. Необходимо подчеркнуть, что деятельность оператора не субсидируется, как субсидируются петербургские перевозчики и энергетики. В их случае жители платят за проезд и тепло по льготному тарифу, а вилку с реальными расходами компенсирует предприятиям бюджет. Его, как известно, тоже наполняют горожане, но по крайней мере их прямые платежи не повышаются автоматически вслед за ростом трат метрополитена или ГУП «ТЭК СПб». За мусор петербуржцы будут платить полную цену, так что лишние километры при перевозке отходов будут неизбежно отображаться в квитанции.

О том, что региональный оператор вряд ли повезет мусор южнее Киришей, говорит и комментарий вице-губернатора Николая Бондаренко. «Думаю, это малореализуемо. Я уже говорил, что свой мусор надо перерабатывать здесь, – сообщил «Фонтанке» Бондаренко. – Возможности есть. МПБО-2 работает, оно недозагружено, надо модернизировать и загружать. Ленобласть тоже об этом думает, собирается строиться. По размещению – чем дальше везти, тем дороже. Лучше искать варианты где-то здесь, и в этом вопросе союзник, конечно, Ленинградская область».

Если же к Новгородскому проекту предполагается подключить стороннюю организацию, получается, что часть мусора будет проходить мимо кассы регионального оператора; о том, что Смольный не особенно настроен множить сущности, «Фонтанка» уже писала. Тем не менее, по данным издания, пока обсуждается именно такой вариант, а в качестве потенциального инвестора называют финскую Fortum.

«У правительства Петербурга есть опыт консультаций по переработке опасных отходов на полигоне «Красный Бор» с финской компанией Fortum, – сообщил Олег Марков. – Есть хороший опыт по обращению с отходами у коллег в Австрии, в Японии. Интересен опыт Башкирии. Там функции регионального оператора на себя взяла немецкая компания, которая инвестировала средства в строительство технопарка по переработке промышленных и бытовых отходов». В самой Fortum по телефону сообщили, что слухи не комментируют; на официальный запрос не ответили.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»