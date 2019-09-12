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12.09.2019 18:48
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За карабин в заднем проходе прокуратура просит 4,5 года бывшему оперативнику ФСБ Петербурга. К нему предъявлен иск на 10 млн

Выборгский гарнизонный военный суд провел 12 сентября прения по делу о превышении должностных полномочий оперуполномоченным ФСБ во время обыска. Прокуратура просит 4 года 6 месяцев для Ильи Кирсанова, якобы воткнувшего карабин в тело человека.

бывший оперативник ФСБ Илья Кирсанов//фото: Давид Френкель
бывший оперативник ФСБ Илья Кирсанов//фото: Давид Френкель

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Зломнов, представляющий интересы потерпевшего Игоря Саликова, государственный обвинитель видит Кирсанова в колонии общего режима.

«Мы просили приговорить Кирсанова к 10 годам, – уточнил защитник. – Но если суд назначит наказание, сопоставимое с оценкой прокурора, мы будем удовлетворены».

К подсудимому Саликов предъявил иск о компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей и возмещении материального ущерба на сумму около 200 тысяч. Она включает расходы на медикаменты и оплату услуг представителя.

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«Мы считаем доказанным физическое насилие с применением карабина «Тигр», – добавил Зломнов. – Кирсанов не раскаивается и, кажется, рассчитывает на круговую поруку. В суде сослуживцы характеризовали его положительно и упрекали засекреченного свидетеля за вынос сора из избы. В прениях я выразил мнение, что свидетели безотчетно лгут. Ложь и правду им заменяет служебная инструкция».

Кирсанов полностью отрицает вину и просит себя оправдать, сообщил «Фонтанке» его адвокат Павел Пономарев: «Он считает, что у Саликова есть основания для оговора. О причастности Кирсанова говорят только сам потерпевший и его домработница. В их показаниях много противоречий. Остальные доказательства фиксируют лишь факт того, что 7 мая 2018 года Саликов получил телесные повреждения».

По версии обвинения, при обыске загородного дома оперуполномоченный УФСБ Петербурга и области Илья Кирсанов, пару раз прицелившись, с третьего воткнул ствол карабина «Тигр» в задний проход потерпевшего, причинив тяжелые травмы. Уголовное дело расследовалось по статье 286 УК, «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

После травматичного обыска Кирсанов более года работал в УФСБ. Он был уволен в июне 2019 года по истечении контракта, дисциплинарные санкции к нему не применялись.

В суде был допрошен засекреченный свидетель, в котором стороны узнали бывшего сослуживца Кирсанова. Он заявил, что о действиях подсудимого в ФСБ знали многие.

Игорь Саликов тоже является фигурантом уголовного дела. По мнению обвинения, он устроил слежку за своей женой, уличил ее в измене и разыграл с любовником спектакль-драму. Молодого человека «подцепила» подставная красотка, выманила в съемную квартиру, где его сексуально унизил подельник. Любовник оказался стажером Следственного комитета, на Саликова объявили охоту, которая привела к двум обыскам загородного дома. На первом оперативник Кирсанов нашел и изъял доказательства по «делу любовника», на втором будто бы устроил акт отмщения – называя Саликова «Марьиванной», взялся за карабин.


© Фонтанка.Ру

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