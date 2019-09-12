В Финляндии невинно осужденный и отсидевший три года мужчина отсудил компенсацию в полмиллиона евро

Суд второй инстанции Центральной Финляндии 12 сентября отказался выплачивать более миллиона евро мужчине, который был осуждён по ошибке и отсидел в тюрьме три года. В силе осталось решение о компенации в размере полмиллиона евро, сообщет финское издание Helsingin Sanomat.

Ранее, в 2014 году, суд признал 50-летнего гражданина виновным в убийстве 31-летнего мужчины двумя выстрелами в спину и некоторых других преступлениях. Освобождён был в 2017-м.

Когда удалось доказать, что он невиновен, установленный размер компенсации составил 520 тысяч евро, или 420 евро за каждый день в неволе. Стоит отметить, что это гораздо больше, чем обычно государство выплачивает в таких случаях – по 120 евро за день.