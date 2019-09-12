«Петербургская Недвижимость» ввела кэшбэк на паркинг за покупку квартиры

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Только до конца сентября клиенты, приобретающие квартиры в домах Setl Group, получают кэшбэк 100 тысяч рублей на покупку машино-места*. Это хорошая возможность решить вопрос с парковкой.

Специальное предложение действует при покупке любой квартиры во всех жилых комплексах комфорт-класса от Setl Group: это ЖК «Стрижи в Невском», ArtLine в Приморском, Pulse на набережной, «Солнечный город», «Философия на Московской» и другие объекты в разных районах города. Скидка 100 тысяч рублей на паркинг предоставляется клиентам в течение месяца после приобретения квартиры. Затем, в течение полугода, покупатели могут получить скидку на машино-место 75 тысяч рублей.

Подземный паркинг — это комфорт для автомобилистов, экономия сил и времени. Водителям не придется по вечерам подолгу искать место рядом с домом, а машина будет стоять в тепле и безопасности, защищенная от снега, дождя и других воздействий погоды.

«Петербургская Недвижимость» — эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group. Благодаря сотрудничеству с ведущими банками покупатели получают ипотеку на специальных условиях.. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для клиентов «Петербургской Недвижимости».

*Предложение действительно с 01.09.2019 по 30.09.2019. Предложение «КЭШБЭК на паркинг за покупку квартиры» действует при условии заключения договора участия в долевом строительстве либо Соглашения о перемене лица в обязательстве на покупку любого типа квартир во всех жилых комплексах комфорт-класса от Setl Group с использованием любого способа оплаты, а также заключения договора участия в долевом строительстве на приобретение машино-места. Скидка в размере 100 000 руб. на приобретение машино-места предоставляется в течение 1 месяца с даты заключения договора на покупку квартиры, скидка в размере 75 000 руб. на приобретение машино-места предоставляется в течение 6 месяцев с даты заключения договора на покупку квартиры. Предложение действительно при условии бронирования квартиры не ранее 01.09.2019, а также заключения договора на покупку квартиры не позднее 30.09.2019.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations