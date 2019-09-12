Кудрин прогнозирует, что рост ВВП в 2019-2020 годах не превысит 1-1,3%

Рост ВВП России не превысит 1% в 2019 году и 1-1,3% в 2020 году, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на Московском финансовом форуме 12 сентября.

"Темпы роста [экономики], я думаю, максимум будут около 1% [в 2019 году] – меньше, чем официальный прогноз. На следующий год Министерство экономического развития предлагает 1,7%. Наш прогноз: думаю, что следующий год – от 1% до 1,3%", – сказал Кудрин.

Он отметил, что исполнение нацпроектов добавит к росту ВВП России не более 0,6 п. п.

"Вопрос: является ли эта политика (связанная с нацпроектами и планами по достижению национальных целей. – Прим. ТАСС) той прорывной, которая даст нам вырваться из этой ловушки? Сразу могу сказать: эти национальные проекты являются скорее планами эволюционного развития, но не прорывного", – сказал он.