«Что-то у вас какой-то бардак». К осажденному ИКМО в Приморском районе приехали пожарные

К помещению избирательной комиссии МО «Озеро Долгое», которое заняли кандидаты и наблюдатели, приехали сотрудники МЧС на трех пожарных машинах. Говорят, что им надо осмотреть помещение.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», пожарные утверждают, что сработала сигнализация. Сопроводив свой приход словами «что-то у вас какой-то бардак», сотрудники МЧС попросили всех выйти на улицу для осмотра помещения. В какой-то момент пожарные, показалось, собрались уезжать, но по рации им передали оставаться на месте.

Напомним, ранее кандидаты в депутаты и члены избиркома муниципального образования «Озеро Долгое» заняли помещение комиссии с требованием предъявить мешки с бюллетенями, чтобы удостовериться – пакеты и пломбы в целости.

Напомним, МО «Озеро Долгое» оказалось одним из самых проблемных на минувших выборах. Результаты по нескольким участкам не вводили в ГАС «Выборы» больше суток. В итоге цифры на УИК №1814 и 1821 не совпадали с данными протоколов. Результаты выросли у единоросса Андрея Аникина, при этом потерял голоса кандидат от «Справедливой России» Алексей Захаренков. Затем ИКМО решила отменить результаты на УИК 1842, что позволило единороссу Евгению Тарунтаеву обойти яблочника Вячеслава Тутушкина.

Чуть позже 18.00 пожарные уехали, наблюдатели и члены ИКМО остаются на месте, дополняет корреспондент "Фонтанки".