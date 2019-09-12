Старый «Опель» на Краснопутиловской второй раз за неделю попал в ДТП. Для симметрии его отоварили сзади

Один и тот же старенький «Опель» дважды за неделю стал участником ДТП, причем второй раз уже без водителя. Машина несколько дней стояла на дороге после первой аварии и дождалась-таки дубля.

Первое ДТП произошло в понедельник, 9 сентября. Как сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Народного Ополчения и Краснопутиловской улицы столкнулись легковой BMW и старый Opel, практически остановив движение. «Опель» в результате получил повреждения передней части и остался без бампера.

И вот днем 12 сентября этот же Opel Ascona снова попал в аварию. По словам участников «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», после столкновения с «БМВ» он так и стоял все эти дни на Краснопутиловской после пересечения с проспектом Народного Ополчения в сторону Кубинской улицы.

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В этот раз в Opel приехали сзади, и от удара он практически полностью оказался на тротуаре. По словам участника группы Дмитрия, помимо «Опеля» участников ДТП два: «Мерседес» и «Вольво». О пострадавших не сообщается.