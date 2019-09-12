Минпросвещения запретило не допускать школьников к урокам из-за внешнего вида

Не пускать школьников на уроки больше не получится: в Минпросвещения РФ напомнили, что несоблюдение формальных правил – не повод отстранять детей от занятий.

«Внешний вид и одежда учащихся должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить светский характер. Однако отметим недопустимость каких-либо препятствий со стороны школ в доступе учащимся к образовательному процессу», – 12 сентября приводит Interfax официальную позицию ведомства.

По информации, опубликованной 11 сентября на сайте Следственного комитета по Красноярскому краю, в Сосновоборской средней школе начали проверку после конфликта администрации с четвероклассником, которого отстранили от занятий из-за «экстравагантной» причёски и просили перевести на домашнее обучение. Родители ребёнка утверждают, что сын лишь хочет быть похожим на шведского футболиста Златана Ибрагимовича.

В Петербурге также случалось подобное: частная школа «Паскаль лицей» в Выборгском районе прославилась, когда учителя заперли 15-летнего подростка из-за того, что тот стал блондином.

В конце 2018 года официальное разрешение красить волосы в любые цвета, заплетать дреды или же бриться налысо получили ученики из Перми. Им посоветовали не носить вещи с травмирующей фурнитурой и избегать символики «ассоциальных объединений». При этом внутренние акты и распоряжения школ могут носить исключительно рекомендательный характер.