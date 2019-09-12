У патриарха Кирилла сменился пресс-секретарь. На место Александра Волкова пришёл Владимир Легойда

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сменил своего пресс-секретаря. Об этом 12 сентября сообщается на сайте РПЦ.

«Распоряжением Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла иерей Александр Волков освобожден от должности руководителя патриаршей пресс-службы с 11 сентября 2019 года», – говорится в релизе.

На место Волкова поставили Владимира Легойду. Пока исполняющим обязанности пресс-секретаря. Легойда также сохраняет за собой пост председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ.

В патриархате объяснили решение реорганизацией.