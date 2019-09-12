Бабье лето прошло. В выходные петербуржцев ждут 10 градусов, ливни и шквалистый ветер

Погода подводит черту под бабьим летом в Петербурге. Холода не заставили себя ждать, ночь с пятницы, 13-го, на субботу обещает стать самой холодной на этой неделе.

По информации Северо-Западного гидрометцентра, днём в Северной столице также будет царить осень. Последний рабочий день отметится 15 градусами и кратковременными дождями. В субботу и воскресенье будет ещё прохладнее. ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает о ливнях и шквалистом ветре.