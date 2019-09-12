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Строительство
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12.09.2019 17:17
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Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

Комиссия конкурса «Лидер строительного качества» оценила ЖК «Полис на Неве»

Фото предоставлено ГК «Полис Групп»

Строительную площадку ЖК «Полис на Неве», который компания «Полис Групп» возводит на Октябрьской набережной, посетила комиссия конкурса «Лидер строительного качества-2019».

Жилой комплекс номинирован как «Лучший объект жилищного строительства». 

Члены комиссии, в которую вошли представители контрольно-надзорных органов власти и саморегулируемых организаций, проинспектировали строительную площадку, а также посмотрели уже готовые квартиры, холлы, подземный паркинг, проверили наличие необходимой документации на объекте и соблюдение работниками техники безопасности.

Итоги конкурса будут подведены уже совсем скоро. Имена победителей объявят на торжественной церемонии в Фонде имущества Санкт-Петербурга 26 сентября 2019 года.

Фото предоставлено ГК «Полис Групп»
Фото предоставлено ГК «Полис Групп»

Жилой комплекс «Полис на Неве» – проект редевелопмента территории на 1346 квартир. Он возводится на берегу Невы в 10 минутах езды от Невского проспекта. Общая площадь двух корпусов – 78 000 кв. м. Один из них обращен к реке, за счет чего из его окон открываются красивые виды на воду и исторический центр Петербурга. Представлены квартиры от студий до 4-комнатных. 

Для придомовой территории комплекса разработан авторский ландшафтный дизайн с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения. Для автовладельцев есть подземные паркинги и гостевые парковки. 

Объект находится в высокой стадии готовности: 91% – 1-й корпус и 100% – второй корпус. Плановый срок окончания строительства жилого комплекса – 4 квартал 2019 года.

Конкурс «Лидер строительного качества» проводится в Санкт-Петербурге с 2011 года. Его цель – повышение конкурентоспособности строительных объектов, а также информирование потребителей и общественности о высококачественной, экологичной и безопасной строительной продукции.

Организаторы – Комитет по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальное объединение строителей. Конкурс поддерживается Правительством Санкт-Петербурга, Администрацией Ленинградской области, Национальным объединением изыскателей и проектировщиков. 

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Полис на Неве" – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

 

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