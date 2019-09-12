После полета «Лады» на газон на Петроградской стороне двоих увезли в больницу

Подробности вечернего ДТП с «перевертышем» в Петроградском районе Петербурга рассказали в ГИБДД. Двое из «Лады» получили травмы средней тяжести.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 22:50 11 сентября у дома 24-26 по Малому проспекту П.С. По предварительным данным, 21-летний парень на «Ладе», двигаясь по Малому проспекту П.С., проехал перекресток с Пионерской улицей на красный свет и столкнулся с «Мерседесом», за рулем которого был 35-летний мужчина.

От удара отечественная легковушка улетела на газон, снеся светофор, и опрокинулась на бок. Как отмечают в ГИБДД, у парня из «Лады» водительский стаж всего год.

В результате аварии пострадали водитель ВАЗа и его 18-летняя пассажирка. Обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще одна вечерняя авария с участием «Мерседеса» обошлась без пострадавших, добавляют в ГИБДД. На перекрёстке Якорной улицы и проспекта Энергетиков «Хёндэ Солярис» отправил «Мерседес» на газон.